SESARAM inicia Rastreio de Base Populacional do Cancro do Cólon e Recto

Após uma fase piloto no ano passado, o SESARAM deu início ao Rastreio de Base Populacional do Cancro do Cólon e Recto (RCCR), processo de detecção precoce de neoplasias e lesões pré-cancerígenas em pessoas assintomáticas, com idade compreendida entre os 50 e os 74 anos, sem história anterior de cancro ou lesões pré-cancerígenas.

Na Região Autónoma da Madeira, o RCCR foi desenvolvido, até 2023, transitando agora para um rastreio de base populacional. Esta transição no que respeita à substituição de uma abordagem opofiunística por uma de base populacional está em alinhamento com os objectivos do Plano Regional de Saúde 2021-2030 e pretende potenciar o diagnóstico precoce, aumentar o sucesso e o custo-efectividade do tratamento destas doenças oncológicas, reduzindo a mortalidade e melhorando a qualidade de vida da população da Região.

A implementação do RCCR de base populacional na Região acompanha as directrizes nacionais para os rastreios oncológicos em Portugal, que estabelecem critérios técnicos para a definição dos programas de RCCR, tendo por objectivo a respectiva uniformização em todo o território nacional. O sistema de informação para a gestão dos programas de rastreio utilizado na MAdeira (SiiMA Rastreios) é o mesmo utilizado em todas as regiões do país.

Com a coordenação estratégica da Direcção Regional da Saúde (DRS), desde 2018, foram envidados esforços para a criação do Centro de Rastreios da Região Autónoma da Madeira, estrutura integrante do Serviço de Saúde Regional, com o objectivo de promover a implementação dos rastreios de base populacional na região, designadamente os Rastreios Oncológicos, aos quais se associaram, no que respeita a dinâmicas funçionais e organizativas, os Rastreios Visual Infantil e da Retinopatia Diabética.