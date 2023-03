easyJet liga oito destinos à Madeira no próximo Inverno

A easyJet disponibiliza a partir desta quinta-feira, 9 de Março, os voos para o inverno de 2024. A companhia aérea de baixo custo britânica vai voar para 62 destinos europeus desde Lisboa, Porto, Faro e Funchal, num total de 5.500 mil voos previstos de e para o País.

Entre 1 de Dezembro de 2023 e 23 de Março de 2024 vão estar ligados à Região Autónoma da Madeira oito destinos, desde 29,99 euros, informa a transportadora aérea em nota de impressa.

A partir do aeroporto de Lisboa vão estar disponíveis 26 destinos e do Porto 17, ambos com preços desde 26,99 euros. Vão estar ainda disponíveis 11 destinos a partir do aeroporto de Faro, com tarifas a partir de 32,99 euros.