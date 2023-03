Ordem dos Engenheiros promove visita técnica à ETA da Alegria

A Ordem dos Engenheiros - Região Madeira promove esta sexta-feira, 10 de Março, uma visita técnica à Estação de Tratamento de Água Eng.º Manuel Rafael Amaro da Costa (ETA da Alegria).

A iniciativa decorre através do Colégio Regional de Engenharia Química e Biológica e terá lugar pelas 15 horas de amanhã.

A ETA da Alegria está dimensionada para tratar um caudal máximo de 1000 litros por segundo de forma automatizada e inclui um reservatório com capacidade para armazenar 8.000 m³ de água tratada, a partir do qual é feita a adução aos reservatórios municipais e posterior distribuição para o abastecimento público da Região Autónoma da Madeira. A estação é abastecida com água proveniente das bacias hidrográficas de São Vicente e de Santana.

A visita técnica à ETA da Alegria, localizada em São Roque, no Funchal, inclui a apresentação da 'Telegestão' pelo engenheiro Nuno Pereira e uma visita ao Laboratório Regional de Controlo de Qualidade da Água, conduzida pela engenheira Alexandra Reynolds.