Câmara de Lobos reforçado com mais dois médicos de família

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, disse, hoje, em Câmara de Lobos, que o concelho será reforçado brevemente com mais dois médicos de família.

Este reforço irá contribuir para aumentar a resposta aos utentes utilizadores dos centros de saúde, aproximando-se cada vez mais da cobertura dos 100 % naquele concelho.

Com este reforço a cobertura com médico de família naquele concelho fica na ordem dos 85%.

A partir de Abril de 2023, o concelho, com actualmente de 22 médicos especialistas de Medicina Geral e Familiar, passará a ter 24 médicos. Um destes profissionais será para reforçar o Centro de Saúde do Estreito de Câmara de Lobos e outro para o Centro de saúde de Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos é dos concelhos que apresentam um maior número de consultas de visitação domiciliária. Só no ano de 2022 registaram-se 923 consultas médicas, 4119 consultas de enfermagem e 7142 tratamentos no domicilio, com visitas regulares por parte das equipas de saúde.

A prestação de cuidados de saúde no concelho é complementada pelo papel muito activo dos 72 enfermeiros, 27 assistentes técnicos, 35 assistentes operacionais, 5 psicólogos, 4 nutricionistas, 1 fisioterapeuta, 3 terapeutas da fala, 1 terapeuta ocupacional, 1 assistente social e 2 médicos dentistas.

Na sessão de literacia realizada, hoje, estiveram ainda presentes o director regional da Saúde, Herberto Jesus, o presidente do IASAÚDE, Bruno Freitas, a presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Rafaela Fernandes, do ACES, Fábio Camacho, Orlandina Figueira, e do centro de saúde de Câmara de Lobos, a médica directora Cecilia Viaño, e a enfermeira Lisete Berenguer.