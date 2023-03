O próximo passo?

A república da Moldávia fez parte da União Soviética. E andando mais para trás pertenceu ao reino da Roménia. Geograficamente fica entre este país e a Ucrânia. E tem para o lado da fronteira ucraniana uma faixa de separatistas que querem manter-se ligados à Rússia. A Transnístria. A população da primeira ronda os 2,5 milhões e da segunda menos de 500 mil.

É nesse diminuto território que os russos têm cerca de 1.500 militares e material bélico substancial. Os moldavos vêm reclamando a saída dos ocupantes dessa lateral porção de terra.

A Moldávia pediu a adesão à União Europeia em Março do ano transacto e a aproximação ao Ocidente que vem mostrando o seu governo está criando expectativas, designadamente, no que se refere ao caminho bélico que os russos seguirão caso vençam a guerra que travam na Ucrânia.

Se a restauração do império soviético, ou de parte dele, for o objectivo, com probabilidade a Moldávia será das primeiras a ser engolida pela força do guloso papão imperialista. A não ser que, entretanto, a adesão à UE aconteça. O que não se afigura plausível atendendo ao percurso sempre moroso até à sua consumação a que estão sujeitas as nações candidatas.

São sucessivas as manifestações a acontecer no território moldavo. Os responsáveis oficiais declaram que são provocadas por agentes estrangeiros, ao serviço da Rússia, para pôr em causa o governo que se revela pró-ocidental. Que, entretanto, já declarou a interdição do seu espaço aéreo. Por segurança, com temor dos caças inimigos. Ficam também os visitantes impedidos de viajar para o país. Que se fechou para se defender. Com receio de um próximo passo.