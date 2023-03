Presidente da Ordem dos Médicos indica que "a Saúde é já uma prioridade" do Governo

O presidente do conselho Médico Regional da Ordem dos Médicos considera que, neste momento, "a prioridade do Governo Regional já é a Saúde". Gil Bebiano recorre ao exemplo dos investimentos no novo hospital e na reestruturação dos serviços e centros de saúde para corroborar a sua opinião.

Como reacção à manchete de hoje do DIÁRIO, o médico indica que, eventualmente, "há coisas que têm de ser alteradas", mas assume que a OM está aberta a todas as colaborações possíveis. "Mas não há dúvida, acho que a população tem de estar descansada, pois os órgãos gestores da Saúde já estão com essa perspectiva de que a Saúde é uma das reivindicações importantes da população e o bem-estar social depende disso", afirma Gil Bebiano.

Saúde preocupa mais Saúde preocupa mais. A maioria dos inquiridos na sondagem realizada pela Aximage para o DIÁRIO e a TSF-Madeira elege a Saúde como prioridade do governo que sair das próximas eleições regionais. Seguem-se a Habitação e a Economia, considerada pior do que há quatro anos. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 e 3.

"Neste momento, tenho de ser conivente com as coisas que estão a ser feitas: muitas coisas boas, que implicam muitas verbas, muita solidariedade europeia e, neste momento, não tenho dúvidas de que as coisas se estão a encaminhar por aí", reafirma.

Termina indicando que a Ordem dos Médicos vai estar disponível tanto para "criticar como para bater palmas", colaborando nas diversas questões que se apresentem.