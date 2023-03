A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai proceder à interrupção do fornecimento de água, na Estrada dos Marmeleiros, esta quinta-feira, 16 de Março, a partir das 9h e por um período de 6 horas.

A interrupção decorre no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase (Restante Concelho).

De acordo com a autarquia, esta interrupção irá afectar os seguintes arruamentos:

Estrada dos Marmeleiros – entre o cruzamento com a Estrada do Livramento e o acesso norte à Rua Cidade de Santos; Travessa das Lajes; Beco do Pinheiro e Impasse 3 da Rua Cidade de Santos.

"As Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção", refere a CMF.