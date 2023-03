Mais água para rega no Funchal por 1,4 milhões de euros

A empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) tem em curso três intervenções no sistema de rega freguesia de Santa Maria Maior para renovação da rede de rega da cidade do Funchal, uma empreitada no valor de 1,4 milhões de euros.

Abrangidos por estes trabalhos, que hoje mereceram a visita da secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas estão cerca de 10 km de canais de distribuição de água de rega, beneficiando cerca de 560 regantes, numa área agrícola de aproximadamente 57 hectares. Além da diminuição das perdas de água, estas intervenções vão permitir uma maior disponibilidade na Levada dos Tornos.

Aos jornalistas, Susana Prada reforçou que a ARM “está a contribuir para que o Funchal seja uma cidade mais verde possibilitando mais água de regadio às hortas urbanas e aos terrenos agrícolas”.

Em comunicado, a SRAAC refere que "a empreitada global, com um investimento de 6,7 milhões de euros, inclui 27 intervenções, distribuídas pelos vários subsistemas de regadio da ilha da Madeira, designadamente, Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Santa Cruz, Santana e Ribeira Brava, em cerca de 56 km de canais de distribuição de água de rega, beneficiando cerca de 12.780 regantes, numa área agrícola de aproximadamente 1.620 hectares".

Estas obras são financiadas pelo PRODERAM2020.