Limpeza da escarpa da Estrada dos Anjos adiada para terça-feira

A Câmara Municipal da Ponta do Sol informou que, por motivos operacionais, viu-se obrigada a adiar a limpeza da escarpa sobranceira à Estrada dos Anjos para esta terça-feira. A acção decorrerá a partir das 8h30, pelo que, entre os dias 14 a 25 de Março, entre 8h30 e as 17h00, o acesso e circulação de pessoas e automóveis na Estrada dos Anjos, entre o Bairro do Passo e o sítio dos Poios estará interdito.

A autarquia explica que os residentes e proprietários agrícolas terão acesso condicionado às propriedades mediante orientação dos técnicos do Município que farão o acompanhamento das operações no local.

"O Município da Ponta do Sol lamenta qualquer inconveniente, agradecendo, desde já, a melhor compreensão de todos pelos incómodos causados e pela colaboração no cumprimento da sinalização existente no local", termina em nota à imprensa.