ARM alerta para interrupções no abastecimento de água

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água nos concelhos da Ribeira Brava e Santana que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potávell.

Santana:

No dia 6 de Março, entre as 14h00 e as 18h00, na freguesia da Santana, nos seguintes sítios: Achada da Cruz, Achada do Gramacho, Achada do Pampilar, Achada Simão Alves, Areal, Atalho, Barreiro, Caminho Chão, Covas, Cortado, Eiras, Faias, Feiteira de Cima, Feiteira do Nuno, Fonte Grande, Igreja, Lamaceiros, Lombo do Curral, Parlatório, Pico, Pico António Fernandes, Pico Tanoeiro, Queimadas e Fontes, Rocha do Navio, Serra de Água, Serrado e Santo António e na freguesia do Faial, nos seguintes sítios: Corujeira de Baixo, Corujeira de Cima, Covas, Igreja, Lombo Lourenço, Pico Guindaste e Tojal.

Ribeira Brava:

No dia 7 de Março, entre as 14h00 e as 18h00, na freguesia da Tabua, nos seguintes sítios: Lugares, Ribeira e Terça.