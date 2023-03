Manhã movimentada nas estradas da Madeira

Na manhã desta sexta-feira, 10 de Março, há a registar um congestionamento de trânsito nas principais estradas da Madeira. Segundo a aplicação 'Info Vias', entre o km 22 e o km 19.5 na via rápida, no sentido Machico-Ribeira Brava, no sublanço Pinheiro Grande-Cancela, a fila de trânsito atinge cerca de 2,5 km.

Foto Via Litoral

Tal como é habitual existe um tráfego moderado no acesso ao Funchal com as habituais filas nas zonas de entrada e saída da via rápida.

No Funchal é necessária especial atenção nas seguintes zonas 'vermelhas': Rua das Maravilhas, Avenida Luís de Camões, perto do hospital Dr. Nélio Mendonça, Rua Dr. Pita, Rua Visconde de Anadia, Rua 5 de Outubro e Avenida do Mar.

Foto Google Maps

Ainda que as estradas da Madeira estejam bastante movimentadas, até ao momento não há registo de acidentes.

Aos condutores é recomendada precaução quanto à velocidade em que circulam, assim como à distância de segurança para com o veículo da frente.

Continuação de uma boa sexta-feira.