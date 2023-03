Albuquerque não revela se José Manuel Rodrigues está seguro

O líder do PSD-M continua a não abrir o jogo quando o tema é a elaboração das listas do seu partido para as eleições Regionais que decorrerão entre Setembro ou Outubro.

Nem mesmo sobre manter José Manuel Rodrigues na presidência da Assembleia Legislativa, o presidente da Comissão Política dos social-democratas evita falar preferindo lembrar que as eleições “ainda não estão ganhas”.

O líder da coligação PSD/CDS, desvaloriza sondagens que tanto o DIÁRIO ou o JM têm vindo a publicar e dão margem folgada para renovação de mais um mandato.

As declarações foram proferidas no município de Câmara de Lobos e a seu lado estava Pedro Coelho que pode ter uma palavra quanto à indicação dos candidatos pelo concelho, e Higino Teles, um dos deputados eleitos.

Nem insistindo se Albuquerque deu sinais de continuar a querer manter dois deputados no quadro dos elegíveis.

“Essa será uma dor-de-cabeça que tenho de resolver”, atirou rematando por ali o assunto.