Força Aérea preparada para cumprir missões e apoiar a Região

“Estamos cá para ajudar Portugal e os portugueses naquilo que pudermos e que as condições o permitirem”. Foi desta forma que o Comandante da Zona Aérea da Madeira se apresentou, após reunião tida, esta manhã, com o Representante da República para a RAM. Daqui a pouco será a vez de se reunir com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 11 horas.

As reuniões acontecem após pedido do próprio comandante, recém-empossado, para que possa apresentar os seus cumprimentos e para “dizer mais uma vez que a Força Aérea está presente e que tem todo o gosto em fazê-lo.

Com a sua entrada, João Rosa garante que “os meios continuam a ser os mesmos, a intenção da Força Aérea continua a ser a mesma e a dedicação e empenho continuam a ser os mesmos”. No fundo, o que se pretende é estreitar relações entre os diversos ramos, a fim de melhor coordenação em termos de exercícios, mas também que operações de busca e salvamento sejam feitas de forma mais expedita e eficaz”.

Questionado pelo DIÁRIO sobre se os meios disponíveis são suficientes, o coronel piloto aviador responder de forma afirmativa. “Obviamente que, sempre que pudéssemos contribuir com mais meios, contribuiríamos. Mas, neste momento, temos meios para cumprir as missões que nos são atribuídas”, referiu.