“É sempre bom ver o nosso trabalho reconhecido”, diz José Manuel Rodrigues

“É sempre bom ver o nosso trabalho reconhecido”, foi a primeira recção de José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, ao ‘bom’ resultado que obteve na sondagem realizada pela Aximage para o DIÁRIO e a TSF-Madeira sobre a avaliação do desempenho do cargo, face a Outubro, notícia que faz a manchete da edição de hoje do DIÁRIO.

Com uma avaliação positiva de 53 %, que o coloca à frente do líder partidário ‘mais votado’, caso de Miguel Albuquerque, José Manuel Rodrigues considera a boa aceitação do ‘eleitorado’ pelo esforço que tem mantido em prestigiar o parlamento da Região.

“Julgo que esta sondagem revela precisamente o reconhecimento desse trabalho que tem vindo a ser realizado de prestigiar o parlamento, de credibilizar o trabalho que é feito pelos deputados, de aproximar os eleitos dos eleitores, mas também de abrir o próprio parlamento à sociedade civil. Acho que esse é o resultado do meu trabalho, mas também de uma equipa e dos deputados que compõem a Assembleia Legislativa da Madeira”, sustentou o centrista presidente do parlamento.