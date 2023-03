O representante da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM), o juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, hoje, pelas 9h15, no Palácio de São Lourenço, para apresentação de cumprimentos, o recém-nomeado comandante da Zona Aérea da Madeira.

João Filipe Vitorino Rosa, que é coronel piloto aviador, vai coordenar as unidades militares do Pico do Areeiro e do Aérodromo do Porto Santo.



Mais tarde, pelas 11 horas, o novo comandante aéreo será recebido, na Assembleia Legislativa da Madeira, pelo presidente do parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues.

Até agora, a Força Aérea era o único ramo das forças armadas que não tinha um comandante de zona na Madeira. O Exército tem o comandante da zona militar, o brigadeiro-general Luís Manuel Ricardo Monsanto, e a Marinha o comandante da zona marítima, Rui Manuel Rodrigues Teixeira.

Saiba que iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 9 horas. Entre outras propostas, será apreciado na generalidade o projecto de resolução, da autoria do PCP, intitulado “Agenda regional para redução de danos provocados pelas novas substâncias psicoactivas”.

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas desloca-se, hoje, à ilha do Porto Santo. Pelas 10 horas, Susana Prada visita as obras do Parque Urbano do Porto Santo.

O Parque Urbano irá localizar-se no antigo Parque Campismo do Porto Santo e foi idealizado tendo por base princípios sustentáveis. A expectativa do Governo Regional é que a obra esteja concluída antes do Verão de 2023, pondo à disposição da população uma área ampla, agradável, central e de fruição livre.

Pelas 11h30, a governante irá entregar composto 100% natural, produzido pela ARM e, ao meio-dia, visita as obras nas redes de abastecimento de água do Porto Santo.

11h00 O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita esta terça-feira a empresa Florentino Isildo Ferreira, Unipessoal Lda – 'O Reizinho' – em Gaula. Na parte da tarde, pelas 15 horas, o líder do executivo madeirense visita o Centro Social Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos e de utilidade pública, fundada a 20 de Março de 2000.

Esta é a única Instituição na Região Autónoma da Madeira a desenvolver uma resposta intergeracional, em Estrutura Residencial, permitindo às crianças e jovens conviverem com os mais idosos. O Lar Intergeracional da Santíssima Trindade da Tabua, conhecido por Lar da Tabua, é uma Estrutura Residencial para Idosos e Infância e Juventude. Tem capacidade para 42 lugares, dos quais 29 geridos pelo ISSM e 13 de gestão privada.

12h00 A Câmara Municipal do Funchal (CMF) apresenta, esta terça-feira, o Boletim Económico do Funchal, um instrumento relevante para o investimento na Cidade, em resultado do Protocolo de Cooperação estabelecido, em Abril de 2022, com a Secretaria Regional das Finanças. A cerimónia irá decorrer no Salão Nobre da autarquia e contará com as presenças do presidente da CMF, Pedro Calado, e do secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia.

O Boletim Económico do Funchal é, considerado pelo Município do Funchal, "uma importante ferramenta de suporte ao investimento, ao estudo do tecido empresarial e à identificação de áreas que necessitam de uma ação mais direta do Município do Funchal". O documento compila indicadores relevantes, nas áreas demográficas, emprego, habitação e construção, sector empresarial, turismo e análise monetária e financeira. Será atualizado semestralmente e disponibilizado em formato digital, em funchal.pt, com base nos dados partilhados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira.

14h30 Reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente.

15h30 A CDU realiza uma iniciativa política "pela urgente construção das bolsas de estacionamento nas zonas altas do Funchal", que terá lugar no final do Caminho do Trapiche, na ligação com o Caminho da Barreira, na freguesia de Santo António.

15h30 No âmbito das Jornadas da Matemática, que decorrem na Escola Secundária de Jaime Moniz, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participará, no Dia Internacional de Matemática.

- A Câmara Municipal da Ribeira Brava acolhe, esta terça-feira, pelo segundo dia consecutivo, a 3.ª Reunião de Intercâmbio Interregional do programa Cidades Circulares que junta o município madeirense e sete municípios do continente.

A iniciativa dinamizada pela Direcção-Geral do Território, visa "apoiar e capacitar os municípios na transição para uma economia mais circular, criando condições para a dinamização de abordagens integradas e participadas de base territorial, bem como, de acções urbanas inovadoras de economia circular.

O projecto integra oito municípios portugueses, nomeadamente, Mangualde, Mértola, Oliveira de Frades, Ponta Delgada, Ponte de Sor, Ribeira Brava, Valongo e Vila Nova de Gaia.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

17h00 O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, inaugura a exposição ‘O Conservatório no Centro’, que irá decorrer entre os dias 14 e 27 de Março de 2023, no Centro Comercial Madeira Shopping.

Esta exposição tem como objectivo dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo Conservatório em diferentes valências, num período em que se encontram abertas as pré-inscrições para o ano letivo 2023-24.

19h00 O primeiro trabalho discográfico de Francisco Lopes é apresentado, hoje, no MAMMA Club. A colectânea apresenta três abordagens distintas da guitarra clássica: a primeira avoca a música erudita baseada em partitura escrita; a segunda, de cariz mais popular, conduz a uma viagem por diversos lugares, culturas, países, histórias e estilos musicais; e a terceira enaltece a fusão do instrumento com a voz, numa alusão ao entretenimento.

Os bilhetes estão disponíveis, e podem ser adquiridos no próprio museu, mediante reserva através do telefone (291 712 279) ou via e-mail ([email protected]).

As portas do museu abrem 60 minutos antes do concerto (18h00) e o programa inclui 'welcome drink' e uma visita completa à volta do museu.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 14 de Março Dia Internacional de Acção pelos Rios e contra as Barragens, Dia Mundial da Incontinência Urinária, Dia Internacional da Matemática, Dia do Pi e Início da Semana Europeia do Dinheiro (até 18):

1828 -D. Miguel encerra as Cortes. O Hino da Carta é proibido.

1879 - Nasce o cientista Albert Einstein, fundador da Teoria Geral da Relatividade, Nobel da Física em 1921.

1883 -Morre, com 64 anos, o filósofo e historiador alemão Karl Marx, em Londres, autor de "O Capital".

1900 - Os EUA adotam o padrão-ouro.

1911 -- Promulgação da lei eleitoral: O sufrágio é alargado a todos os portugueses maiores de 21 anos que saibam ler e escrever, e que não sabendo sejam chefes de família.

1914 - Realiza-se o Congresso Operário Português, no qual é criada a União Operária Nacional.

1945 - Fundação da TAP. Os Transportes Aéreos Portugueses são instituídos como serviço público.

- II Guerra Mundial. Vitória dos EUA sobre o Japão na Ilha de Iwo Jima.

1961 - Moção condenatória da política colonialista da ditadura portuguesa no Conselho de Segurança da ONU. Pela primeira vez, os EUA e a URSS votam contra o Governo português.

1974 - O Governo de Marcello Caetano demite os generais Costa Gomes e António de Spínola dos cargos de Chefe e Vice-Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, respetivamente.

1975 - O Governo português decreta a nacionalização da banca. O Conselho da Revolução e a Assembleia do Movimento das Forças Armadas são instituídos.

1983 - É fundado o Instituto de Apoio à Criança.

1993 - Morre, aos 75 anos, Franco Nogueira, embaixador, historiador, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da ditadura e biógrafo de Oliveira Salazar.

1995 - A Fundação Ajuda à Igreja é erigida canonicamente pelo Cardeal Patriarca de Lisboa.

2003 - Morre, com 71 anos, a escritora portuguesa Maria Ondina Braga, autora de "A Revolta das Palavras", "A Casa Suspensa" e "Vidas Vencidas".

2004 - Eleições em Espanha. Vitória do PSOE, com diminuição da abstenção, garante 42,7% dos votos, contra 37% do PP.

- Eleições na Rússia. Vladimir Putin ganha com perto de 69% dos votos.

2006 - A Hungria anuncia o desenvolvimento de uma vacina contra o vírus H5N1.

- Metro do Porto. Abertura do segmento Pedras Rubras/Póvoa de Varzim da linha Vermelha (B), que fica assim concluída.

- Morre, com 76 anos, Lennart Meri, escritor, cineasta, primeiro presidente da Estónia após a restauração da independência em 1991.

2007 - A Câmara dos Comuns britânica aprova a proposta do governo para a renovação do sistema Tridente de dissuasão nuclear.

- São nomeadas as primeiras juízas no Egito.

- Morre Alan Leonard Hunt, Gareth Hunt, ator inglês de séries televisivas. Tinha 65 anos.

- Morre, com 94 anos, Lucie Bernard Samuel, Aubrac, símbolo da Resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial.

2008 - Um vasto estudo do Pentágono, publicado discretamente, confirma a ausência de ligações diretas entre o antigo presidente iraquiano Saddam Hussein e a Al-Qaida, que a administração do presidente norte-americano George W. Bush evocou para justificar a invasão do Iraque.

2009 - Morre, com 92 anos, Millard Kaufman, escritor e argumentista, criador da personagem de animação Mr. Magoo (Pitosga).

2010 - Morre o ator norte-americano Peter Graves, que se tornou famoso pelo seu papel de Jim Phelps na série televisiva "Missão: Impossível". Tinha 83 anos.

2011 - A repressão do regime do Bahrain sobre os manifestantes da praça Pérola, em Manamá, agita toda a comunidade xiita no Médio Oriente. A polícia expulsa os milhares de manifestantes que reclamam reformas democráticas e a demissão do governo. A operação conta com a participação de um milhar de militares sauditas e de 500 polícias vindos dos Emirados Árabes Unidos, a pedido do rei do Bahrain.

2012 - Os Estados-membros da zona aprovam formalmente o segundo programa de assistência à Grécia e autorizaram o desembolso de 39,4 mil milhões de euros, a ser entregue em várias tranches.

2013 - O Papa Francisco celebra a sua primeira missa no Vaticano, onde alerta para a necessidade de renovação espiritual da Igreja Católica, que não pode, disse, "transformar-se numa organização não-governamental".

- O novo secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, é eleito Presidente da República Popular da China, sucedendo a Hu Jintao, que completou o segundo e último mandato no cargo.

2014 - A coadoção de crianças por casais homossexuais -- proposta do PS - é chumbada na especialidade, com 112 votos contra, 4 abstenções e 107 votos a favor.

- Morre, com 82 anos, Ahmed Tejan Kabbah, ex-Presidente da Serra Leoa que conseguiu acabar com a sangrenta guerra civil que durava há mais de uma década.

2015 - As autoridades angolanas detêm o ativista de direitos humanos José Marcos Mavungo, coordenador de uma manifestação em Cabinda.

- Morre, aos 90 anos, Lia van Leer, considerada pioneira do cinema de Israel, fundadora da Cinemateca de Jerusalém.

2016 - A Assembleia da República aprova uma proposta de alteração ao orçamento para 2016, apresentada pelo PAN, para que o IVA das despesas veterinárias passe poder ser deduzido em sede de IRS, até ao limite de 250 euros.

- Morre, aos 75 anos, Nicolau Breyner, ator, produtor e realizador português. Foi uma das figuras mais populares da ficção nacional.

2017 - É declarada emergência alimentar pelo parlamento da Venezuela, onde a oposição detém a maioria, devido à escassez quase total de matéria-prima para a indústria.

2018 - Os deputados alemães reelegem Angela Merkel como chanceler da Alemanha e abrem as portas para o cumprimento do quatro mandato consecutivo, depois de um impasse político.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma que possibilita a permanência de animais de companhia em estabelecimentos comerciais.

- Morre, aos 76 anos, Stephen Hawking, físico britânico cujo trabalho na área da relatividade e dos buracos negros se destacou.

2019 - O parlamento britânico aprova um adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia.

- Morre, aos 77 anos, Augusto Cid, cartoonista, escultor.

2020 - A Autoridade Marítima Nacional interdita todas as atividades desportivas ou de lazer que juntem pessoas nas praias do continente, Madeira e Açores.

- O Governo decreta que os bares têm de fechar portas a partir das 21:00 por causa da covid-19

Covid-19: Açores e Madeira decretam quarentena obrigatória para todas as pessoas que cheguem às regiões autónomas.

- O Governo espanhol aprova medidas "drásticas" para combater o novo coronavírus, que incluem a proibição a todos os cidadãos de andar na rua, a não ser que seja para irem trabalhar, comprar comida ou à farmácia.

- As autoridades de saúde da Dinamarca confirmam o primeiro morto por coronavírus no país: um idoso de 81 anos que deu entrada num hospital nos arredores da capital, Copenhaga.

2021 - A seleção portuguesa de andebol alcança o feito inédito de se qualificar para os Jogos Olímpicos, ao ganhar por 29-28 à anfitriã França, em Montpellier, com um golo no último segundo do jogo por Rui Silva.

- O Benfica conquista pela primeira vez na sua história a Taça de Portugal de basquetebol feminino, ao bater na final da edição 2020/21 o Vitória de Guimarães por 85-63, no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

- Morre, aos 81 anos, Yaphet Kotto, ator norte-americano, o primeiro vilão negro da saga James Bond "007 -- Vive e Deixa Morrer", em 1973.

2022 - Morre, com 73 anos, Jorge Silva Melo, encenador, escritor, realizador, ator e tradutor, cofundador do Teatro da Cornucópia, em 1973, com Luís Miguel Cintra e fundador dos Artistas Unidos, em 1995. Agraciado em 2021, com a medalha de mérito cultural e, em 2020, com Prémio D. Diniz da Casa de Mateus, pelo livro de memórias "A mesa está posta".

Morre, aos 78 anos, João Rodrigo, ator do teatro, televisão e do cinema.

PENSAMENTO DO DIA

A História é a Economia em acção Karl Marx (1818-83), ideólogo alemão

Este é o septuagésimo terceiro dia do ano. Faltam 292 dias para o termo de 2023.