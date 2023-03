Presidente da ALRAM apela ao empenho das escolas na prevenção da doença mental

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira pediu, hoje, a continuidade do empenho das escolas na promoção do bem-estar psíquico e social. José Manuel Rodrigues falava na abertura da sessão Parlamento dos Jovens, dedicada ao ensino básico, relacionada com 'Saúde Mental dos Jovens: Que desafios? Que Respostas'.

“Temos de reforçar as respostas dos serviços de saúde, mas sobretudo actuar na prevenção. E aqui a escola tem um papel muito importante a desempenhar na detecção precoce de casos, mas também no incentivar dos jovens para comportamentos e estilos de vida saudáveis”, assumiu.

“A revolução tecnológica e as redes sociais, se por um lado vieram aproximar as pessoas e fazer do mundo uma aldeia global, por outro contribuíram para um maior isolamento do indivíduo e para uma menor socialização. A disseminação de novas adições, como os jogos electrónicos, traz problemas graves de integração social”, alertou o presidente do Parlamento madeirense, que se mostrou, ainda, preocupado com “o aumento do alcoolismo e de novas substâncias psicoactivas, que criaram problemas de saúde mental e exclusão social”.

“Saúdo o que tem sido feito na Região Autónoma da Madeira pela Secretaria Regional de Educação, pelo Governo, para que estes problemas sejam atalhados a tempo e para que os nossos jovens sejam protegidos”, disse.

“Temos que vencer os estigmas, que infelizmente hoje existem, e os preconceitos que ainda subsistem na nossa sociedade sobre as doenças mentais, até porque, em virtude do envelhecimento da população, estas doenças vão crescer”, concluiu.

Madeira conta com 80 psicólogos na escolas

O número de psicólogos nas escolas tem vindo a ser reforçado. A indicação é do secretário regional da Educação que, hoje, avançou que "integram as nossas escolas cerca de 80 psicólogos". Jorge Carvalho salientou que se trata de “um dos melhores rácios do país: 1 psicólogo para cerca de 500 alunos”.

'Escola Saudavelmente', 'Projeto da Convivialidade' e 'À Descoberta da Empatia' são alguns dos programas criados para fomentar nos alunos “uma melhor formação nos desempenhos sociais”. De acordo com o governante, "os desafios que a sociedade e os jovens em particular tiveram de enfrentar durante a pandemia, com alterações de contextos e ambientes de socialização e de aprendizagem, levaram a que determinados processos na sua formação e no seu desenvolvimento, particularmente a condição psíquica e mental, se apresente como uma das áreas prioritárias na intervenção em contexto escolar, daí a importância de uma melhor literacia na saúde”.

Na ocasião, lembrou que “a participação cívica e o envolvimento dos jovens nos processos de decisão” melhora a qualidade das políticas e promove o desenvolvimento social.

Assembleia da República prepara alterações à lei da saúde mental

Numa altura em que a Assembleia da República discute uma nova lei de saúde mental, os jovens madeirenses apresentam propostas para o bem-estar social, em particular dos mais novos. “A lei já não era revista há cerca de 20 anos, e por isso todos os contributos são importantes”, frisou a deputada do PSD na Assembleia da República Sara Madruga da Costa.

“O tema que a Assembleia da República escolheu, este ano, tem vindo a ganhar uma grande visibilidade, em particular as questões da saúde mental na infância e na adolescência” e é uma “área prioritária de intervenção”.

“Portugal é o 2.º país da Europa com a mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas, cerca de 22,9%”, destacou Sara Madruga da Costa, adiantando também que “16,5% das pessoas em Portugal padecem de perturbações de ansiedade, 7,9% de perturbações de humor e 1,6% de perturbações relativas a abusos de substâncias”, referiu a parlamentar madeirense.

“Depois da pandemia Covid-19 os números dão conta que 1 em cada 5 adolescentes sofre de perturbação de ansiedade e 1 em cada 4 de depressão. 38% dos adolescentes viram a qualidade do sono diminuir, 29% relatam impactos negativos relativamente à alimentação e mais de 60% dos jovens admitiram ser vítimas de bullying online”. Números que a deputada Sara Madruga da Costa trouxe para o debate como forma de incentivar a reflexão dos jovens.

O projeto Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, desenvolvida em parceria com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

O tema que está a ser debatido é “A saúde mental nos jovens: Que desafios? Que respostas?”. Esta edição reúne alunos de doze escolas, representadas por quatro alunos cada como deputados efetivos e um suplente.

O projecto aprovado nesta Sessão Regional será, posteriormente, apresentado e debatido na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, a realizar-se nos dias 8 e 9 de Maio, no Palácio de São Bento, em Lisboa, na qual os deputados eleitos pelos vários círculos eleitorais do País aprovarão o Projecto de Recomendação a apresentar à Assembleia da República.