Grupo de Teatro da escola do Porto Santo vence XXXI edição do Festival Carlos Varela

O grupo de Teatro da Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco - Porto Santo sagrou-se vencedor da XXXI edição do Festival Carlos Varela, com a peça 'A Revolução', de Gonçalo M. Tavares, que será apresentada, no dia 12 de Maio, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O último dia do festival realizou-se ontem.

Conheça os premiados:

Prémio Carlos Varela

Grupo Teatro da Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco - Porto Santo

Trabalho 'A Revolução'

Autoria Gonçalo M. Tavares

Prémio de Melhor Actor

Aluno Diogo Pereira

Grupo Teatro da Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco - Porto Santo

Trabalho 'A Revolução'

Autoria Gonçalo M. Tavares

Prémio de Melhor Actriz – ex aequo

Aluna Luísa Freitas

Grupo O Moniz – Carlos Varela

Escola Secundária Jaime Moniz

Trabalho 'E o óscar vai para…'

Autoria Vanda Caixas

Prémio de Melhor Actriz – ex aequo

Aluna Jennifer Mendes

Grupo Teatro Voo à Fantasia

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares – Ribeira Brava

Trabalho 'Uma boa semente'

Autoria Lilia Pereira

Prémio de Melhor Encenação

Grupo Teatro Cortina Aberta

Escola Básica 2º e 3º ciclos de Santo António e Curral das Freiras

Trabalho 'Cortina Fechada'

Autoria Criação coletiva

Prémio de Melhor Realização Plástica

Grupo Voo à Fantasia

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares – Ribeira Brava

Trabalho 'Uma boa semente'

Autoria Lília Pereira

Prémio de Melhor Sonoplastia

Grupo Voo à Fantasia

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares – Ribeira Brava

Trabalho 'Uma boa semente'

Autoria Lília Pereira

Prémio de Melhor Texto

Grupo Teatro O Moniz – Carlos Varela

Escola Secundária Jaime Moniz

Trabalho 'E o óscar vai para…'

Autoria Vanda Caixas

Menções honrosas

Aluno Helena Dias

Motivo Interpretação/ Desempenho

Grupo Voo à Fantasia

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares – Ribeira Brava

Trabalho 'Uma boa semente'

Autoria Lília Pereira

Aluna Tatiana Faria

Motivo Interpretação/ Desempenho

Grupo O Moniz – Carlos Varela

Escola Secundária Jaime Moniz

Trabalho 'E o óscar vai para…'

Autoria Vanda Caixa

Louvores

Aluno João Rafael Sousa

Motivo Interpretação/ Desempenho

Grupo Teatro Amarelo

Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol

Trabalho 'Auto da Barca do Inferno'

Autoria Judite Perestrelo