Concerto 'Essentials' transmitiu ao público um sentimento de identidade, de pertença e de afinidade

O violinista português Filipe Fernandes, no âmbito do projecto 'Impulso', apresentou na passada quarta-feira, 8 de Março, 'Essentials', um concerto que visou procurar no público um sentimento de identidade, de pertença e de afinidade com o teatro.

'Essentials' ficou marcado por um programa diversificado, com apresentação de diversas obras não só do espectro violonístico, mas também de música de câmara, assim como diferentes estilos do violino, o clássico e o romântico do século XX.

O espectáculo foi composto por dois artistas musicais madeirenses e alguns do jovens músicos "mais prometedores do panorama musical europeu", segundo Filipe Fernandes.

O projecto 'Impulso' foi lançado na actual temporada artística com vista a dar oportunidade a artistas, em nome próprio, de desenvolverem os seus primeiros projectos, de forma a dar o primeiro impulso às suas carreiras artísticas.

Filipe Fernandes pretendeu com este projecto, inspirar jovens músicos madeirenses, tal como, apresentar um concerto para todas as idades.