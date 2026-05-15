Remuneração bruta aumentou para 1.543 euros no final de Março

A remuneração bruta total mensal média por trabalhador (por posto de trabalho) aumentou 3,4% no 1.º trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, "situando-se nos 1.543 euros", enquanto que "a remuneração regular e a remuneração base registaram subidas de 3,9% e 3,6%, atingindo valores de 1.360 e 1.305 euros, respectivamente", informa hoje a DREM, com base em dados divulgados para o país pelo INE.

Só que "em termos reais, isto é, tendo por referência a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC ou inflação) da Região, observa-se que a remuneração média total por trabalhador aumentou 0,6%, a remuneração regular cresceu 1,2% e a remuneração base subiu 0,8%, face ao 1.º trimestre de 2025".

Os resultados "compreendem 111,2 milhares de postos de trabalho (+4,2% face ao 1.º trimestre de 2025), correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações de entidades com sede fiscal na Região Autónoma da Madeira (RAM)", esclarece a Direção Regional de Estatística da Madeira.

"Em termos homólogos, destacam-se os aumentos da remuneração total, nas 'Atividades de alojamento e restauração' (secção I; +7,8%), nas 'Outras atividades de serviços' (secção T; + 7,4%), nas empresas com 50 a 99 trabalhadores (+8,0%) e com 5 a 9 trabalhadores (+7,4%), no setor privado (+4,0%), nas empresas de 'Baixa tecnologia industrial' (+7,7%) e nas empresas de 'Média tecnologia industrial' (+6,2%). Destaca-se ainda a diminuição de 18,8% ocorrida nas 'Atividades de edição, difusão e produção e distribuição de conteúdos' (secção J) e o decréscimo de 6,9% nas atividades de 'Agricultura, floresta e pesca' (secção A)", resume.

Por fim, conta a DREM que no 1.º trimestre de 2026, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador na Região ficou "4,2% abaixo da média nacional, que se fixou nos 1.611 euros, sendo que "a variação homóloga, em termos nominais, no País, foi de 5,0% (1.534 euros em Março de 2025) e, em termos reais, de 2,7%", muito menos pronunciado que na RAM.