Roger Schmidt enaltece "bravura" do Marítimo frente a um Benfica competente

"Era um jogo espectável. O Marítimo esteve muito bem, jogou com muita intensidade e bravura, acho que foi um bom jogo". As palavras são do técnico benfiquista, Roger Schmidt, que enalteceu a postura da equipa do Club Sport Marítimo num jogo "intenso" frente ao líder da I Liga de futebol português.

Apesar do resultado favorável para as Águias (3-0) e de reconhecer que o Benfica marcou "bons golos", merecendo vencer, o treinador alemão não baixa a guarda e alerta que os jogadores perderam "algumas boas oportunidades na primeira parte" da partida.