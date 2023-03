Estreia de Montserrat Marti Caballé na Madeira com casa cheia

Como forma de assinalar os 135 anos do Teatro Municipal Baltazar Dias, a Câmara Municipal do Funchal preparou um programa vasto de comemorações que teve como ponto alto o concerto do dia 11 de março. Com uma casa cheia foi realizado um recital de piano com fragmentos de ópera e zarzuela com a espanhola Matserrat Martí, filha da lendária soprano Montserrat Caballé e o barítono Luís Santana.

O público aplaudiu de pé por vários minutos os solistas que apresentaram um programa especial de vários compositores, como La Traviata de Verdi, obras de Donizetti, Rossini, Mozart, Serrano e até obras portuguesas como 'É uma casa portuguesa'. Este programa faz ainda mais sentido, considerando que o Teatro Municipal Baltazar Dias foi inaugurado a 11 de março de 1888 com a exibição da zarzuela 'Las dos Princesas', da companhia espanhola de José Zamorano, vinda das Ilhas Canárias.

Os dois cantores líricos espanhóis, que já percorreram diversos países europeus, entendem que este género musical deixou de ser elitista e aproxima-se cada vez mais do povo, de onde é originário.