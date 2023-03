Trinta migrantes desaparecidos e 17 salvos em operação ao largo da Líbia

Pelo menos 30 migrantes estão desaparecidos e 17 foram resgatados com vida de uma embarcação insuflável que naufragou ao largo da Líbia, divulgaram ontem as autoridades costeiras italianas.

O naufrágio aconteceu quando um cargueiro tentava uma operação de resgate de 47 pessoas que seguiam numa pequena embarcação.

"Durante as operações de resgate, o barco virou-se no momento da transferência das pessoas a bordo: Dezassete foram resgatadas, mas cerca de trinta estão desaparecidas", indicou a guarda costeira italiana, citada pela agência France-Presse (AFP).

De acordo com a agência noticiosa, o barco com os migrantes foi localizado no sábado à noite à deriva, a cerca de 100 quilómetros da costa líbia, tendo sido alertadas as autoridades da Líbia e de Malta.

As autoridades líbias, que têm responsabilidade pelas operações de busca e salvamento no seu território, pediram ajuda a Itália, por não terem embarcações disponíveis.

A operação de resgate e transbordo das pessoas terá sido dificultada pelo mau tempo.

Segundo cálculos dos serviços de informação de Itália, cerca de 700.000 migrantes estão na Líbia, muitos deles em centros de detenção, à espera de uma oportunidade de entrar em Itália; um número que as Nações Unidas dizem ser pouco credível.

A Líbia, país localizado a cerca de 300 quilómetros das costas italianas, faz parte da chamada rota migratória do Mediterrâneo Central, encarada como uma das mais mortais, que sai igualmente a partir da Argélia e da Tunísia em direção à Itália e a Malta.