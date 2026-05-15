Semana marcada por 69 acidentes nas estradas da Região

O Comando Regional da PSP da Madeira registou 69 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira entre os dias 8 e 14 de Maio, dos quais resultaram 19 feridos ligeiros e nenhuma vítima mortal ou ferido grave.

Segundo o balanço divulgado pela PSP, o Funchal foi o concelho com maior número de ocorrências, contabilizando 26 acidentes e 12 feridos ligeiros. Seguiram-se Santa Cruz, com 13 acidentes, e Câmara de Lobos, com sete.

Nos restantes concelhos foram registados sete acidentes em Machico, quatro em Santana, três na Ribeira Brava e no Porto Moniz, dois na Calheta e em São Vicente, um na Ponta do Sol e outro no Porto Santo.

Quanto à tipologia dos acidentes, a maioria correspondeu a colisões, com 42 ocorrências registadas. Houve ainda 16 despistes, quatro atropelamentos e sete acidentes classificados como “outros”.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP da Madeira deteve 17 pessoas por crimes associados à condução. Destas, 13 foram detidas por condução sob o efeito do álcool, duas por condução sem habilitação legal, uma por desobediência devido à condução de veículo apreendido e outra por recusa em efectuar o teste de alcoolemia