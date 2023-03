Concerto da Orquestra Clássica da Madeira e Katia Guerreiro está esgotado

Já está esgotado o concerto comemorativo do 45.º aniversário do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), a ser realizado pela Orquestra Clássica da Madeira (OCM), com a fadista Katia Guerreiro, que contará com a participação especial de Pedro de Castro na guitarra portuguesa, e sob a direção do maestro Francisco Loreto.

Conforme noticiou o DIÁRIO, o evento musical está marcado para 12 de Março, no Centro de Congressos da Madeira.