Samambaia dá concerto este sábado na Ponta do Sol

O mais recente projecto cultural da Estalagem da Ponta do Sol, com a curadoria da Associação Melro Preto, traz a 11 de Março o grupo Samambaia, ao espaço Paróquia, no centro da vila.

O grupo é composto por Francisco Andrade no saxofone, Décio Abreu na guitarra, Filipe Gouveia no contrabaixo e Caio Oliveira na bateria.

O quarteto traz um repertório moderno com músicas originais mas também temas/ ‘standards’ do cancioneiro americano e da música popular brasileira. O concerto dos Samambaia é dinâmico, explosivo e intimista, com viagens sonoras pelos 4 cantos do Mundo.

Francisco Andrade afirma que “o objetivo da Associação de Jaz da Madeira é a descentralização dos centros urbanos, ou seja, levar o jazz a fora do Funchal, dando outro brilho ao sábado na Ponta do Sol, com bons músicos e repertório”.

Este projecto iniciou-se a 4 de Fevereiro, data que se celebrou o aniversário da Associação de Jazz - Melro Preto.

O retorno por parte do público tem sido "incrível" e Francisco Andrade está expectante para o dia de amanhã

Conto ter casa cheia como habitualmente. A receptividade das pessoas tem sido positiva, sendo que maior parte do público é madeirense, e não estrangeiros, 90% do público é madeirense. Francisco Andrade, presidente da Associação de Jazz Melro Preto

Já a 18 de Março, o grupo presente na Paróquia será o de João Sousa trio, composto por João Sousa no contrabaixo, Francisco Coelho na bateria e Francisco Andrade no saxofone. A 23 de Março irá dar concerto o grupo Alexandre Andrade e o seu trio.

Aos sábados, às 21h30, é hora de jazz na Paróquia, projeto cultural da Estalagem da Ponta do Sol com curadoria do Associação de Jazz da Madeira - Melro Preto.