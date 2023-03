Um dos grandes responsáveis da valorização da cultura da anona, o Eng. Rui Nunes, que hoje foi homenageado na Festa da Anona, não tem dúvidas que "a cultura da anona tem o seu presente e o seu futuro garantidos".

Convicção assumida perante a plateia que assiste à cerimónia oficial do evento, que decorre no adro da Igreja do Faial.