'Barroco a Norte' ruma até São Vicente este sábado

A iniciativa 'Barroco a Norte' desloca-se amanhã, 11 de Março, às 18h30, até à Igreja matriz de São Vicente para mais um concerto.

'Barroco a Norte' tem como objectivo não só dar a conhecer a música barroca, mas também descentralizar a cultura.

Os ciclos de concertos contam com a colaboração da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade que, desde 2013, gere a Orquestra Clássica da Madeira, e Associação Orquestra Clássica da Madeira. Nestes eventos em que, tal como o nome indica, será privilegiada a música barroca, vão actuar um grupo afectos à ANSA, nomeadamente, o Orquestra de Cordas ENSEMBLE XXI, e outro afecto à AOCM, o Funchal Baroque Ensemble.

No concerto de amanhã actua o Funchal Baroque Ensemble, tendo como solistas Sara Faria, na flauta de bisel, e Yurii Omelchuk, no fagote. A direcção musical é de Giancarlo Mongelli.

O Funchal Baroque Ensemble (FBE), fundado em 2013 com o nome 'O sonho do Orfeu' ganhou notoriedade entre o público madeirense, um pouco por toda a ilha, pelas suas interpretações historicamente informadas de obras pouco conhecidas de compositores dos séculos XVII e XVIII e pelos seus ciclos de concertos temáticos.

Este Ensemble, com a direcção artística do cravista italiano Giancarlo Mongelli, dedica-se exclusivamente à divulgação da música barroca com o objectivo de chegar ao maior número de público possível em todo o território regional.

Este agrupamento, único do seu género na Região Autónoma da Madeira, durante a sua existência já participou em vários festivais de música ('Música a Norte', 'Barroco a Norte', 'MusAntiqFest 2020, 2021 e 2022', 'Festa da Flor', entre outros) em inúmeros espaços emblemáticos da Madeira, tais como palácios, museus, igrejas e jardins. O FBE é um dos principais agrupamentos musicais que colaboram frequentemente com a AOCM.

A iniciativa, promovida pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, inclui um ciclo de três concertos, com entrada livre, em três igrejas da costa Norte da ilha, a realizar nos sábados deste mês de Março.

A estreia dos concertos decorreu sábado passado, 4 de Março, na Igreja matriz de São Jorge.

Concerto na Igreja matriz de São Jorge., Foto Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Programa do concerto

G. F. Haendel: “Water Music” Suite nº 3 em sol maior

Menuet Rigaudon Menuet Gigue

G. Ph. Telemann: Concerto para Flauta e Fagote em fá maior

Largo Allegro Grave Allegro

H. Purcell: “King Arthur” Suite