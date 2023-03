No próximo domingo, 12 de Março, pelas 19 horas, o Museu da Baleia, no Caniçal, servirá de palco para um concerto realizado em parceria com o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, através da apresentação do grupo Ninfas do Atlântico, sob a direcção artística da professora Zélia Gomes.

O concerto, apesar de ser de carácter gratuito, está limitado ao número de cadeiras existentes.