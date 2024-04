ARM vai proceder a actualização de salários e redução dos horários de trabalho

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP) informa, através de comunicado, que após alguns meses de conversa com a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) e a Secretaria Regional de Ambiente e Agricultura, está na posse de uma proposta da revisão do Acordo de Empresa da ARM que considera ser "positiva".

"É uma proposta que consideramos positiva e que com alguns ajustamentos, nos permite afirmar que estamos no bom caminho de convergirmos num texto de revisão ao Acordo de Empresa da ARM", sublinha.

Dessa proposta, o SINTAP Madeira como principais pontos a "actualização salarial para 2024, a redução do horário de trabalho para as 35 horas com início em 2025, a revisão dos pontos correspondentes a novas menções qualitativas no âmbito da Avaliação do Desempenho, um ajustamento do subsídio de penosidade e insalubridade com actualização futura e, ainda, uma alteração da posição remuneratória, em razão da antiguidade, a praticar a partir de 2025, para aqueles trabalhadores que em 2017, disponham de 10 a 14 anos ou com 15 anos ou mais anos nessa data".

Pese não termos, ainda, concluído o processo negocial e se encontrarem pendentes pequenos pontos de ajustamento e redação, cremos poder afirmar que esperamos poder celebrar uma revisão do Acordo de Empresa com a ARM, que responde positivamente a muitos dos aspetos que tínhamos como objetivo para o momento. SINTAP Madeira

O sindicato informa que espera agora pela "celeridade possível e desejável, conforme as partes já assumiram", para concretizar a celebração do Acordo de Empresa, "no mais curto espaço de tempo possível".