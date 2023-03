Especialistas desmistificam cancro da mama perante auditório cheio

O auditório do Colégio dos Jesuítas encheu para ouvir 'tratar o cancro por tu', uma iniciativa do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP), que chega pela primeira vez à Região, através de uma parceria com o Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

Um conjunto de especialistas da área da saúde, maioritariamente vindos do continente, juntam-se para esclarecerem as dúvidas da população, no âmbito do projecto que trata o cancro por tu, procurando desmistificar muitas das questões que surgem aquando do aparecimento desta doença.

Por cá, as atenções focam-se no cancro da mama, nomeadamente no seu diagnóstico e tratamento.

Entre os oradores contam-se Manuel Sobrinho Simões, Fernando Schmitt e Joana Paredes. Sara Câmara, médica ginecologista madeirense é outra das especialistas convidadas.