Imaculado celebrou o 25 de Abril com diversas actividades

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria assinalou, pelo terceiro ano consecutivo, o 25 de Abril. A celebração contou com um programa de actividades que incluiu um torneio de dominó e um jantar-convívio, realizado no pátio exterior da sede.

O evento, que teve como parceiro a Associação de Amigos de Dominó Mente Ativa da Madeira, iniciou-se pelas 15 horas, com o torneio de dominó 'Dia da Liberdade', que levou à freguesia cerca de quatro dezenas de amantes deste jogo de mesa. Realizou-se, depois, a cerimónia de entrega de prémios, coroando as melhores cinco duplas do evento, lideradas por Ernesto e Toni.



Na ocasião, o presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, enalteceu a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril na freguesia, agradecendo a todos os que contribuíram e participaram nesta iniciativa.

Seguiu-se o jantar-convívio, pelas 20 horas, e um momento de animação, com o artista Buzico, que perdurou até às 22h30, com música para todos os gostos, incluindo algumas músicas alusivas ao 25 de Abril.

Durante o evento, que contou também com a presença de vários moradores, Pedro Araújo ofereceu cravos, a flor que simboliza a Revolução de Abril, oferecida há 50 anos aos soldados em sinal de agradecimento.