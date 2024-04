JPP defende actualização anual da compensação aos produtores de cana-de-açúcar

O líder e cabeça-de-lista do JPP às eleições de 26 de Maio, Élvio Sousa, defendeu, hoje, que o valor mínimo que é atribuído aos produtores de cana-de-açúcar (50 cêntimos por quilo) “tem de ser actualizado todos anos”, pois “é a única forma de valorizarmos” esta produção agrícola e do aguardente e se garantir a “fixação de pessoas na nossa agricultura”. Declarações prestadas durante a visita à Feira Regional da Cana-de-Açúcar, nos Canhas.

Uma nota de imprensa deste partido informa que Élvio Sousa afirmou que “foi a luta justa dos produtores de cana-de-açúcar nos últimos anos e a liderança livre de influências do Governo que desejava manter a escravatura no sector que permitiram fixar os 50 cêntimos ao quilo pela cana, numa altura em que o produto final, nomeadamente o rum, teve uma valorização de 40%”. “É um aumento importante, mas temos de alertar os produtores para que estejam atentos às jogadas eleitorais. É preciso defender todos os anos uma actualização superior a este valor mínimo”, acrescentou o candidato. “Os 50 cêntimos pela cana são uma vitória do povo trabalhador, da união dos produtores perante a escravatura que vigora há anos. Nós não vamos aceitar que estes 50 cêntimos por quilo sejam um valor usado apenas como engodo eleitoral em ano eleitoral, para tentar ludibriar os justos anseios destes produtores de cana. Nós vamos estar atentos e muito vigilantes a todas as manobras que possam surgir para usar o suor destas pessoas para ganhar votos”, reforçou o candidato do JPP.