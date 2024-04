Manchester City vence e continua na perseguição ao Arsenal

O Manchester City manteve-se hoje a um ponto do líder Arsenal, após vencer no campo do Nottingham Forest (2-0,), com a equipa de Nuno Espírito Santo a permanecer em 'maus lençóis', na Liga inglesa de futebol.

A 35.º jornada da Premier League encurtou a luta pelo título apenas a dois emblemas, com o Liverpool, que empatou no terreno do West Ham (2-2), a terminar a ronda em terceiro, a cinco pontos da frente e com apenas três jogos por disputar.

Separados por apenas um ponto, embora os 'citizens' tenham menos um jogo disputado, Arsenal e Manchester City prometem protagonizar um final frenético de campeonato, com os 'gunners' a tentar o seu primeiro título em 20 anos, enquanto a equipa de Pep Guardiola procura o quarto seguido, algo inédito em toda a história do futebol inglês.

No jogo 300 de Guardiola na Premier League, o croata Gvardiol, aos 32 minutos, e o suplente norueguês Haaland, aos 71, fizeram os golos do City, que contou com Bernardo Silva a titular.

Rúben Dias esteve ausente devido a problemas físicos, enquanto Matheus Nunes foi lançado nos minutos finais.

Perante o Forest, Haaland fez o seu 21.º golo no campeonato e recuperou a liderança isolada da lista de melhores marcadores, agora com mais uma que Cole Palmer (Chelsea).

Só não foi uma tarde perfeita para os 'citizens' porque o guarda-redes brasileiro Ederson (ex-Benfica) saiu lesionado ao intervalo com um problema no ombro (deu lugar ao alemão Ortega) e está em dúvida para a reta final da temporada.

O Nottingham Forest manteve-se um ponto acima da zona de despromoção, no 17.º lugar, com Espírito Santo a ter pela frente uma tarefa árdua para manter o histórico emblema inglês (duas vezes campeão europeu) no principal escalão.

Já sem hipótese de salvação ficou o Sheffield United, que termina a jornada no último lugar oficialmente relegado ao Championship (segunda divisão).