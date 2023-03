Calheta pioneira em projecto de leitura

O projecto ‘BookStart Madeira’ deu o primeiro passo, esta sexta-feira, na Calheta. A iniciativa, que passa essencialmente por incutir hábitos de leitura em crianças com idade pré-escolar, arrancou ontem com a primeira sessão junto de 50 petizes, nascidos em 2022.

Carlos Teles aproveitou assim o momento para recordar que “lá vai o tempo em que as Câmaras Municipais serviam apenas para fazer estradas, caminhos ou veredas” e destacou que “hoje em dia” o seu Município também faz “parte dos projectos da cultura”. No caso concreto do ‘BookStart’, o autarca sublinhou que “é sempre importante incutir o hábito da leitura e quanto mais cedo melhor”.

O presidente da Câmara Municipal da Calheta que agradeceu a “quem teve a ideia”, sobretudo porque assume o desígnio de “inverter esta tendência que infelizmente existe” da fraca natalidade. “Felizmente, na Calheta, já vimos que se está a reverter e em 2023 as perspectivas são ainda melhores, por isso é motivo de satisfação”, acrescentou.

Também Eduardo Jesus deslocou-se até à Costa Oeste para vincar que “estamos todos no mesmo barco” e garantiu que na sua tutela, que abarca a Cultura, estão “todos motivados com a mesma razão de estar envolvidos neste projecto”.

O secretário agradeceu ainda o papel da Universidade da Madeira e do Arquivo e Biblioteca da Madeira por mais “uma oferta dirigida a este público bastante mais jovem”, numa lógica de hábito ao “contacto com a leitura desde muito cedo”.