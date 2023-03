Escola de Machico promoveu as ciências exactas e a natureza através da 'A Ciência é para Todos'

Entre os dias 13 e 17 de Fevereiro decorreu, na Escola Básica e Secundária de Machico, a Semana do Departamento das Ciências Exactas e da Natureza com o tema 'A Ciência é para Todos', onde estiveram envolvidos os grupos disciplinares de Ciências Naturais, Física e Química e Matemática.

O objectivo desta semana foi dar a conhecer a toda a comunidade educativa um pouco da ciência que “se faz” na escola através de exposições, palestras, documentários, actividades lúdico-educativas, jogos didáticos, visitas de estudo, projecção de filmes, de forma a aproximar e desmistificar a ciência a todos.

Ao longo de toda a semana, no hall de entrada, estiveram patentes as exposições: 'Estrutura Interna da Terra', 'Robótica', 'O Sistema Solar', 'Escala do Tempo Geológico', 'Cientistas em Máscaras e o desafio do dia'.

Houve ainda oportunidade de decorar algumas salas de aula com origamis, sendo esta decoração feita pelos alunos com orientação dos professores de Matemática.

Aliado à importância da ciência para o dia a dia tornou-se imprescindível despertar o interesse e a curiosidade dos mais novos pela ciência. Neste sentido, esta semana abarcou o dia do Laboratório Aberto 'Cientista por um dia', envolvendo actividades de física e química e das ciências naturais.

Foi realizada uma palestra sob o tema 'Semear Saúde, Colher Sorrisos; actividade de partilha com a matemática; visitas de estudo e a feira dos minerais'.

O ponto alto da semana decorreu na manhã de quarta-feira com a realização da actividade 'Trilhos das Ciências'. Esta actividade consistiu num percurso com várias paragens, ao longo do qual os alunos, do 3.º ciclo e secundário, puderam-se relacionar com a matemática, a física e química e as ciências naturais. Nas várias paragens do percurso, os alunos resolveram tarefas baseadas em conhecimentos relacionados com estas áreas do saber, estabelecendo conexões com a vida quotidiana.

Esta actividade teve como objectivo principal proporcionar aos alunos experiências de aprendizagem, estimulando-os, simultaneamente, a usar e aplicar, em contexto real, o que aprendem em sala de aula, e a valorizar as ciências como um aspeto integrante da vida.

Este dia culminou com a realização da 'Merenda das ciências' aberto a todo o pessoal docente e não docente da escola, que decorreu no Bar dos Professores do Bloco Sul. Foram momentos de partilha e convívio entre todos os presentes.

Destaque-se que durante toda a semana se realizaram jogos didáticos a cargo dos professores de matemática, tais como: Jogo do 24, Multipli, batalha naval, damas,xadrez, entre outros.