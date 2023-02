Governo vai iniciar projecto piloto de Inteligência Artificial nas escolas

O Governo Regional vai iniciar, no próximo ano lectivo, um “projecto piloto na Inteligência Artificial”. Revelação feita esta tarde durante a visita à Escola Básica com Pré-escolar e Creche do Caniçal, onde foi dada a conhecer mais uma sala de Ambientes Inovadores de Aprendizagem (vulgo sala do futuro).

“A ideia é iniciar numa das sala [do futuro] um projecto piloto com a Inteligência Artificial”, anunciou o presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque considera esta crescente aposta nas tecnologias, factor decisivo para o futuro da Região. “Vai ser decisivo esta aposta que estamos a fazer para o futuro da Madeira”, afirmou.

Hoje foi visitar a sala do futuro da Escola Básica com Pré-escolar e Creche do Caniçal, um investimento de cerca de 30 mil euros, neste caso repartido por dois compartimentos do edifício escolar, mas no todo criado à semelhança de outros projectos semelhantes instalados nas 26 escolas públicas da Região com oferta formativa do 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário.

Com a recente instalação de mais 14 salas do futuro, que Albuquerque tenciona visitar “até Junho”, a Região garante cobertura total ao nível do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário. No total das mais de duas dezenas e meia de ‘salas do futuro’, terão sido investidos perto de 800 mil euros.