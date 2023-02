Nómadas digitais arrancam com projecto-piloto para as escolas da Região

Os nómadas digitais estão a implementar um projecto-piloto que vai chegar a várias escolas da Região. A primeira será a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, já esta terça-feira, a partir das 10 horas, numa sessão que contará com a presença de Andreia Collard, directora regional de Informática.

O programa terá a duração de 1 mês, dividido em 4 sessões. Na primeira sessão alguns trabalhadores remotos irão dar o seu testemunho por forma a inspirar os alunos para a oportunidade e o futuro no mundo digital.

Shannone Controu, ex-professora da primária em França, vai liderar as sessões. A nómada trocou s salas de aula pela programação, sendo hoje uma software developer de sucesso que se apaixonou pela Madeira durante a pandemia e decidiu ficar.

É com o objectivo de espertar a curiosidade dos estudantes na região para uma possível carreira na área digital, com foco especial em engenharia informática, project management e nas diversas metodologias de programação que arranca este projecto. Os estudantes vão poder desenvolver o seu primeiro website e terão também a possibilidade de continuar a aprofundar os seus conhecimentos de forma autodidata após estas sessões, através de mentoria inclusive.

Este projecto traz-me de volta à minha primeira paixão: ensinar. Já fui professora da escola primária e agora que transitei para o mundo digital, estou rendida à tecnologia e à sua importância crescente no mundo actual. Se olharmos ao nosso redor, a tecnologia está em toda a parte, então ter competências tecnológicas torna-se imperativo. Capacitar os mais jovens com estas skills, que são o futuro, é a minha forma de dar de volta. Se este projeto fizer com que alguns jovens descubram este mundo e realmente encontrem uma nova paixão, fico mais do que feliz. Tenho a certeza de que estas habilidades são importantes, já que não é apenas programação. Também é importante desenvolver capacidades de project management, problem-solving, desenvolver a sua criatividade e curiosidade, saindo da sua zona de conforto. Shannone Controu, nómada digital

Quem também se junta a este projecto é Thibault, que afirma que a programação é uma das competências mais valiosas e ainda mal aproveitadas na escola. "Estas skills são chave para a automação, para trabalhos bem remunerados e para uma melhor compreensão do mundo atual. Tive sorte de ter encontrado este caminho há alguns anos, através de professores e amigos que desencadearam o meu interesse na programação. Inicialmente em design visual, rapidamente mergulhei na programação e multipliquei as minhas formas de expressão, para criações mais complexas e interativas on-line. Transmitir algumas habilidades e compartilhar a minha experiência é na minha opinião nada mais do que a retribuição da oportunidade que eu tive e mais do que justa. Espero, agora, eu fazer o que os outros fizeram por mim, que possa inspirar, desmistificar e clarificar um pouco o mundo da programação e torná-la tão simples e divertida quanto ela pode ser, na realidade", conta.

"Eu beneficiei tremendamente ao longo da minha carreira por ter mentores a ajudar-me e sempre que posso, tento retribuir a oportunidade e ajudar. A Madeira é a minha primeira grande mudança (desde a idade adulta) para o exterior e é um lugar onde espero criar raízes e construir relacionamentos pessoais duradouros. Uma das muitas coisas que me atraíram a mim e à minha esposa para a ilha foi o profundo sentido de comunidade que sentimos desde o primeiro dia em que chegámos. Fomos rapidamente convencidos de que este é um lugar onde gostaríamos de passar a próxima fase das nossas vidas, mas queremos criar impacto positivo localmente. Fui ajudado e motivado por tantas pessoas que conhecemos desde que nos mudámos e espero poder retribuir da mesma forma", conta, por seu lado, Damian.