Porto Bay fechou o ano de 2022 com cerca de um milhão de dormidas

O Porto Bay Hotels & Resorts fechou o ano de 2022 com cerca de um milhão de dormidas. Um número avançado pelo administrador do grupo, António Trindade, durante a conferência de imprensa que se realizou, hoje, no stand do Porto Bay na BTL, em Lisboa.

Em Portugal, depois de um primeiro trimestre ainda limitado por restrições, o balanço de 2022 é muito positivo, registando uma ocupação média de 83%. Na dianteira, os destinos Madeira e Algarve, mas com Lisboa e Porto a acompanhar. No Brasil, a retoma do mercado internacional foi mais lenta, mas compensada por uma forte reação do mercado doméstico". António Trindade

António Trindade revelou que "a facturação total gerada pelos hotéis do grupo foi de 104 milhões de euros, representando um crescimento de 18% face a 2019".

Avaliando a procura pelo ano de 2023, referiu que o grupo Porto Bay "perspectiva crescer a facturação entre 5 e 10%, tendo sobretudo em consideração que este aumento se deve à excelente performance obtida no primeiro trimestre deste ano".

Na actual conjuntura, conseguir igualar os resultados do Verão passado será um desafio". António Trindade

De acordo com António Trindade, o grupo termina o ano "com dívida líquida negativa" e encontra-se "bem preparado para retomar o ciclo de investimento em novos projectos, para além dos dois que já tem em fase de projecto no Algarve e na Madeira".