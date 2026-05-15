Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais e, desta feita, é do suplemento de Economia do semanário Expresso desta sexta-feira, 15 de Maio de 2026, que surge uma notícia que pode afectar muitas pessoas.

No semanário Expresso:

- "Banco de Portugal aperta acesso ao crédito à habitação"

- "RAP no comboio para os maiores palcos de Portugal"

- "Uma vice e um deputado do PSD já votaram contra reforma laboral"

- "Agente que desvendou tortura no Rato agiu por conta própria"

- "Novas regras limitam 35% dos médicos tarefeiros"

- "Uma demissão e um rol de problemas no início da época dos incêndios"

- "Irene Fonseca. De aluna 'medíocre' a uma das maiores matemáticas do mundo"

- "É no Algarve que as famílias têm mais dificuldade em comprar casa"

- "Biógrafo da Casa Real inglesa: Carlos deve abdicar"

- "Trump foi à China e saiu com um aviso de Xi"

- "Os concertos polémicos de Miles Davis em Portugal"

- "Irão autoriza navios chineses"

- "Madonna e Shakira na final do mundial"

- "Algarve pode contratar médicos"

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No semanário Nascer do Sol:

- "Ana Paula Martins faz revolução no INEM"

- "Governo, Chega e PS trabalham sobre cenário de eleições em maio do próximo ano"

- "MAI manda fechar esquadra do Rato e mais uma dúzia"

- "Entrevista/Álvaro Beleza. 'Há uma parte do PS que ficou contaminada pelo vírus da geringonça'"

- "Super Bock arrasa presidente do Tribunal Constitucional"

- "Angola. Ju Martins é o trunfo de JLo para travar 'aventuras eleitorais'"

- "Maria de Jesus Ferreira. 'Presidente foi decisivo para que a relação entre Portugal e Angola se desenvolvesse'"

- "Maçonaria não perdoa dívidas a Eurico Castro Alves"

- "Digital. Uma mesa de partilha e reflexão: Versa celebra 4 anos"

- "Álvaro Covões. 'As artes libertam as pessoas'"

- "Congresso do CDS. Estalou o verniz com delegados da JP"

- "CNE. Guerra aberta com presidente agrava-se"

- "M2. Melhores projetos de reabilitação no dia18"

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No Diário de Notícias:

- "Doentes prioritários de dermatologia podem esperar até quatro anos por uma consulta nos hospitais públicos"

- "Nuno Melo. 'Não precisamos de quem ajude os nossos adversários a combater a AD"

- "Visto prévio. Governo quer que Tribunal de Contas feche os olhos a mais de 90% dos contratos públicos"

- "Reino Unido. Do ambicioso ex-ministro à 'rainha vermelha' ou o 'rei do Norte': Quem vai desfaiar Starmer?"

- "Trump na China. Xi propõe 'estabilidade estratégica' com Taiwan no centro do tabuleiro"

- "Imigrantes. Nova lei da deportação é votada hoje. Pareceres apontam danos nas crianças"

- "Crónica do tribunal. A testa de ferro que fugiu dos sogros"

- "Katie Kitamura. 'Lia muito Steinbeck quando era criança'"

No Correio da Manhã:

- "Cunhado do ministro com três residências fiscais. Teve morada no Reino Unido, Dubai e Portugal"

- "Ricardo Leitão Machado e o pai constituídos arguidos"

- "Familiar de Leitão Amaro alvo de buscas domiciliárias por parte da Polícia Judiciária"

- "Cimeira da China. Xi avisa Trump sobre Taiwan"

- "Governo acena com férias no pacote laboral"

- "Crime em Lisboa. Mata e fere ao ver irmão ser vitima de abusos"

- "Decisão na última jornada. Luta pela Champions vale mais de 60 milhões"

- "Benfica. Mourinho já acertou com o Real Madrid"

- "Sporting. Leão quer fechar reforços em junho"

- "Minho. Conservadora que casou pai e filha condenada a multa"

- "Arrendamento. Liga de futebol sofre calote de canal Conta Lá"

No Público:

- "Trump em Pequim. Xi diz que Taiwan pode levar a conflito entre China e EUA"

- "Mais de 2000 médicos que saíram do SNS arriscam ficar impedidos de ser tarefeiros"

- "Tribunal de Contas. Proposta de visto prévio do Governo é 'inadmissível'"

- "Reforma laboral. O que mudou e o que ficou igual em nove meses de negociações"

- "Livro. Na era da hiperpolítica, todos gritam e nada acontece"

- "Banca. Não há uma mulher nos dez salários mais bem pagos"

No Jornal de Notícias:

- "Administradores ganham 53 vezes mais do que os seus trabalhadores"

- "China marca Taiwan como linha vermelha para manter a paz mundial"

- "Senhor de Matosinhos. Dois milhões de visitantes e espetáculo de fogo com drones"

- "Incêndios. Cunhado de ministro alvo de buscas por suspeitas de corrupção"

- "Cinema. Alba Baptista confirmada em filme de vampiros"

- "Ambiente. Enfermeiros de Guimarães criaram projeto inovador"

- "Trabalho. Governo não abdica do banco de horas e do 'outsourcing'"

- "Justiça. José Sócrates diz que o Ministério Público não está acima da lei"

- "Sporting. Pedro Gonçalves pode abandonar Alvalade no verão"

No Negócios:

- "O que os líderes populistas dão (ou tiram) à economia"

- "Lei laboral. Governo volta à versão de julho com cedência no banco de horas"

- "Taiwan é a chave para que a relação entre os EUA e a China dê certo"

- "Azores Airlines. Investidor português acena com 500 milhões"

- "A receita de Kevin Warsh para mudar a Reserva Federal"

- "Mota-Engil duplica oferta de dívida para 110 milhões"

- "TdC arrasa Executivo por lhe querer tirar poderes"

No O Jornal Económico:

- "Investidores constroem em Sines para receber 11 mil trabalhadores"

- "Inferno das Berlengas. Paraíso para turistas, inferno para vigilantes. Faltam meios para proteger a Reserva Natural"

- "Saúde arrecada 1.200 milhões em impostos numa década"

- "Empresas pedem responsabilidade na discussão da reforma laboral. Nova proposta tem 50 alterações"

- "Indaqua está avaliada em 1,3 mil milhões. Igneo e Manila Water na corrida"

- "Lockheed Martin quer fornecer caças anti-ayatollahs e dar supremacia aérea a Portugal"

- "António Brochado Correia [Territory Senior Partner, PwC Portugal]: 'Em poucos anos, estaremos no top 3 ou no topo 5 da advocacia'"

- "Gabriel Bernardino: 'Gostaria que o setor segurador pudesse contribuir mais'"

- "Falta de pagamento cancela construção do hotel de luxo Soho House"

No Record:

- "Benfica. Orelhas Moucas. Real Madrid é tema proibido no Seixal"

- "Treinador [José Mourinho] exige foco total para a última ronda da Liga. Benfica sempre primeiro foi a mensagem"

- "Benfica. Sucessão. Marco Silva é o claro favorito"

- "Bernardo Silva define futuro imediato. 'Não vou para o Benfica'"

- "Sporting. Doumbia é para acelerar. Concorrência inglesa aperta"

- "Entrevista. Zicky Té celebra a Champions. 'Já se esqueceram do suposto fim de ciclo"

- "FC Porto. Mora quer outra entrada a matar em 2026/27. 'Assim ninguém nos pára'"

- "FC Porto. Alegada cuspidela. Processo a Alberto Costa arquivado"

No O Jogo:

- "'Estamos de volta e isso chateia alguns'. Gabri Veiga passa em revista a época de sucesso pessoal e coletivo, lembra o peso de Jorge Costa e as picardias com rivais"

- "João Costa vai a jogo na festa de despedida"

- "Equipa de hóquei em patins também nos Aliados"

- "Benfica. Mourinho não foge ao Real Madrid. Special One conta as horas para rescindir na Luz"

- "'Bernardo Silva abordado mas recusou regresso imediato. 'Não vou para o Benfica'"

- "Sporting. Ataque ao miolo é prioridade. SAD vira-se no mercado para opções no meio-campo"

- "Pedro Lima está garantido e Doumbia é para acelerar"

- "V. Guimarães. Quatro candidatos ao trono. Eleições de 13 de junho prometem ser animadas"

- "Ciclismo. Eulálio firme na liderança"

E no A Bola:

- "Marco Silva avança. Alvo para a sucessão de José Mourinho no Benfica recusou o Forest, não renova pelo Fulham e está recetivo a mudar-se para a Luz"

- "Águia na frente por Saviolo"

- "Joias em perigo. Schjelderup, Rios e Pavlidis: pelo menos um deve sair no verão"

- "Sporting. Fukui no radar do leão. Médio japonês do Arouca referenciado pelo 'scouting' e lesão de João Simões pode acelerar o processo"

- "Dortmund atento a Trincão. Clube alemão junta-se a vários árabes e ao Liverpool o interesse pelo craque"

- "Preço de Issa Doumbia a subir"

- "A Bola ao Centro. Rita Fontemanha: 'Nem nos meus melhores sonhos acharia possível ter uma carreira como a que tive'"

- "FC Porto. Diogo Costa sensibilizado com a hipótese de perpetuar Jorge Costa"

- "Rodrigo Mora sonha com o Mundial"