Novo aproveitamento das algas do Porto Santo já tem contratos fechados

A reconfiguração do projecto das algas, na ilha do Porto Santo, da responsabilidade do grupo da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), já está em marcha e já tem, inclusive, contratos fechados. A garantia foi dada, esta terça-feira, por Miguel Albuquerque, à margem da visita aos espaços da Sky Portugal na Madeira.

Empresa de Electricidade investiu 54,6 milhões de euros em negócio de algas que não dominava Tribunal de Contas faz ultimato à EEM e ao Governo Regional, que têm até 30 de Julho para "defender o investimento realizado e acautelar o interesse público financeiro subjacente, bem como estancar o prejuízo financeiro"

À comunicação social, o líder do Executivo madeirense referiu que, seguindo as recomendações do Tribunal de Contas, o Governo Regional, através da EEM, está a "defender o investimento", com a reconfiguração do objecto da empresa responsável pelo projecto, apostando num conjunto de novos produtos ligados ao mar. Tanto a "reconfiguração", como a "viabilização" desta unidade serão apresentados em breve, disse Miguel Albuquerque.

O objectivo passa por aproveitar a infra-estrutura existente para a colocação no mercado de "produtos do mar", valorizando os "recursos do mar". Albuquerque garante que grande parte dos postos de trabalho foram assegurados e foi, também, aproveitado o "corpo técnico", com "pessoas de muito valor".