Ribeira Brava aprova voto de pesar pelo falecimento da médica Luz Marina

À semelhança da Assembleia Municipal, reunida na passada segunda-feira, dia 26, a Câmara Municipal da Ribeira Brava aprovou hoje, por unanimidade, em Reunião de Câmara, um voto de pesar pelo falecimento da doutora Luz Marina Herro Gonçalves, médica de família no Centro de Saúde da Serra de Água, tendo exercido também funções no Centro de Saúde da Ribeira Brava e de Campanário, bem como no serviço de urgência, e que era delegada de saúde no Município da Ponta do Sol.

Pessoa estimada pela população desta freguesia, era muito apreciada pela sua paciência, dedicação e pela forma profissional como atendia os seus pacientes. Nunca lhe faltava uma palavra amiga ou de conforto a quem dela precisava. Destaca-se o seu elevado profissionalismo que tantas vezes a levou a fazer visitas ao domicílio, sempre com o intuito de ajudar e proporcionar os melhores cuidados de saúde a esta população. De registar a sua humildade, disponibilidade na ajuda ao próximo, competência e responsabilidade, entre outras características humanas, úteis ao exercício das suas funções. Este é assim, um reconhecimento justo por uma pessoa íntegra que deixou a sua marca na sociedade. Câmara Municipal da Ribeira Brava

À família enlutada, a Câmara Municipal manifesta as mais sentidas condolências.