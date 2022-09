Semana Europeia do Desporto na Ribeira Brava arranca com 130 pessoas

A Câmara Municipal da Ribeira Brava deu início, esta manhã, à Semana Europeia do Desporto com uma aula de fitness a cargo do personal trainer Luís Ascensão.

A sessão denominada ‘Les Mills Body Balance’ realizou-se no Adro da Igreja Matriz, que tem uma ligação ao desporto, tendo sido outrora um campo de ténis, e contou com a presença de mais de 130 pessoas, entre elas, alunos e professores da Escola B+S Padre Manuel Álvares, da Escola 2+3 do Campanário e da Universidade Sénior, para além de turistas que integraram o evento desportivo.

A iniciativa prossegue esta tarde, às 19h30 e às 20h30, com as sessões ‘Les Mills Body Pump’ e ‘Hiit’.

Rafael Sousa salienta que a autarquia procura sempre apostar no desporto de forma a relembrar a importância que a atividade física tem no quotidiano do concelho e da sua população.

“Vemos esta iniciativa como uma forma de incentivar as pessoas a fazerem exercício, a praticarem desporto e, ainda, a terem a actividade física presente para melhorarem a sua saúde e o seu desempenho no dia a dia”.

O vereador com o pelouro do Desporto, relembra a importância que a actividade desportiva tem na saúde e no bem-estar de cada indivíduo, afirmando que "as pessoas devem procurar ser os mais saudáveis possíveis e devem procurar cuidar o máximo possível da sua saúde”.

O programa da Semana Europeia do Desporto prossegue no dia 29 com actividades náuticas e termina dia 30 com a iniciativa desportiva ‘Frente Mar Ativa’.