Ribeira Brava voltou a apoiar famílias com manuais escolares

A Câmara Municipal da Ribeira Brava voltou a apoiar as famílias do concelho no arranque de mais um ano letivo e entregou manuais escolares aos alunos do primeiro ciclo.

Esta ajuda ocorre desde 2015 e procura alcançar um ensino justo e igualitário para todos os jovens do concelho, auxiliando a nível financeiro os respetivos agregados familiares, de forma a garantir uma qualidade de ensino eficiente.

“Graças a esta aposta, nenhum pai precisa de comprar manuais escolares até ao 9.º ano, incluindo os manuais digitais que estão implementados entre o 5.º e o 9.º ano, este último, fruto de uma parceria com a Secretaria Regional de Educação”, referiu Ricardo Nascimento.

O presidente da autarquia reconhece que a educação “é um pilar fundamental em qualquer sociedade” e que “a Ribeira Brava não é diferente dos outros sítios", apostando sempre no ensino em todos os seus níveis. Realça, ainda, que este apoio escolar é uma forma de demonstrar “a importância que a educação tem na formação das crianças e dos jovens”, e uma ajuda às famílias que sentem o aperto financeiro a cada ano letivo.

O município pretende “dar o máximo para que os mais jovens aprendam sempre coisas novas e usufruam destes espaços para, no futuro, serem felizes, independentes e autónomos”.

A acção simbólica realizou-se na última sexta-feira, na Escola Básica com Pré-Escolar do Campanário, professora Leonete Reis.