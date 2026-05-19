Via Expresso 2 com trânsito condicionado entre São Vicente e o Seixal na quinta-feira

A circulação rodoviária e pedonal na Via Expresso 2 (VE2) vai sofrer fortes condicionamentos e encerramentos temporários na próxima quinta-feira, 21 de Maio, devido a trabalhos de limpeza e saneamento de uma encosta.

Segundo um aviso emitido pela Viaexpresso, a intervenção decorrerá entre as 9h30 e as 17 horas e será realizada pelos 'rocheiros' da Direcção Regional de Estradas. Os trabalhos incidem especificamente na encosta sobranceira à VE2, entre os quilómetros 3.2 e 3.3.

Por motivos de segurança, o trânsito automóvel e pedonal será totalmente condicionado ou encerrado no troço compreendido entre São Vicente (Centro do Ouro / km 0.95) e o Seixal (Véu da Noiva / km 5.1).

A empresa concessionária adianta que a interrupção da via não será contínua. Haverá períodos de encerramento, previsivelmente de 30 minutos e períodos de reabertura alternada ao trânsito por iguais períodos (30 minutos).

Face a estas operações de limpeza de encostas, são esperadas demoras e constrangimentos na circulação daquela zona.

A Viaexpresso garante que o condicionamento estará devidamente sinalizado no local e apela aos condutores e utentes a máxima compreensão, bem como o escrupuloso cumprimento da sinalização rodoviária provisória e das instruções das autoridades presentes.