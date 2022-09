'Salvar o Marítimo' entregou lista com assinaturas

O Movimento 'Salvar o Marítimo' acaba de entregar nos serviços administrativos do clube, em Santo António, a lista com 63 assinaturas de sócios da colectividade verde-rubra, tendo em vista a solicitação da realização de uma Assembleia Geral Extraordinária, que terá como ordem de trabalhos a antecipação de eleições para os órgãos sociais do CS Marítimo.

Este movimento liderado pelo conhecido empresário Miguel Caires entende que a actual direcção já não tem legitimidade para liderar os destinos do Marítimo, que atravessa a maior crise directiva e desportiva da sua história.

Esta lista será agora entregue ao presidente da Assembleia Geral do CS Marítimo.