Obras de 7 milhões na Escola da Levada

Bom dia,

Na edição de hoje do seu DIÁRIO temos em destaque a notícia de que a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, também conhecida por Escola da Levada, vai ser alvo de obras. A empreitada de adaptação da Piscina para Pavilhão Multiusos foi já adjudicada e os trabalhos de reabilitação do edifício escolar vão a concurso público.

De obras, mas no Estreito de Câmara de Lobos, falamos noutra notícia, para lhe dizer que o Governo tem reservados 4,3 milhões de euros para a segunda fase do Pavilhão Gimnodesportivo daquela localidade.

Outra notícia que lhe trazemos hoje, revela que a Madeira está no mapa da realidade virtual. O ‘Immerse Global Summit’, que decorre até amanhã no Funchal, foi palco do lançamento de duas novidades tecnológicas, onde se inclui a ‘Madalia’, um projecto de meio milhão de euros “para os próximos 30 anos” e que pretende ser “o primeiro mundo virtual a sério”, assume a madeirense Candy Flores, mentora desta ‘Madeira virtual’.

Nas barras dos tribunais, um homem de 37 anos, cadastrado, acabou condenado por abusar de menina. Mesmo tempo acusado a menor de estar a mentir, os argumentos apresentados pelo arguido não convenceram o tribunal.

Nesta edição, leia também que o leilão da garagem de Berardo foi renhido e que ladrões assaltaram uma plantação de abacates em Câmara de Lobos.

A ‘turbulência’ que afecta o Club Sport Marítimo continua a dar que falar. A notícia sobre a auditoria clube centenário motiva ‘direito de resposta’ do ex-presidente do clube. Carlos Pereira diz temer que venha aí um “momento de descrédito, de sangria de recursos e de desunião”.

Ainda no que ao desporto diz respeito, nesta edição trazemos-lhe uma conversa com o campeão europeu de badminton, um atleta que espera singrar na Medicina.

