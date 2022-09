Homem dado como desaparecido no Funchal desde sábado

Um homem de 49 anos de idade está dado como desaparecido desde a noite sábado, revelou hoje a família. Residente na zona do Canto do Muro, freguesia de São Gonçalo, Marco Gaspar trajava t-shirt branca com uma estampa à frente, calças de ganga e ténis pretos quando saiu de casa por volta das 22 horas.

Desde então que não regressou a casa e tem estado incontactável. A família vai formalizar, junto das autoridades, participação do desaparecimento deste cidadão nas próximas horas.