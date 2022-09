Escola do Caniço “tem do melhor ensino que há na Região e no País”

O presidente do Governo Regional voltou hoje, dia de aniversário da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Caniço, a marcar presença na cerimónia de entrega de diplomas de mérito, realizada no pavilhão gimnodesportivo.

Oportunidade para enaltecer que esta é uma “escola que tem do melhor ensino que há na Região e no País”. Elogio justificado “graças à qualidade dos seus professores e dos seus funcionários, consegue ministrar aos jovens um ensino de alta qualidade, que é isso que se pretende”, afirmou.

Destacou o facto da escola do Caniço ter sido “pioneira na utilização da robótica” e, mais recentemente, estar também dotada de sala do futuro.

Nesta cerimónia, este ano preparada para não ser tão demorada como em anos anteriores, 167 alunos foram distinguidos com diplomas em diversas valências, nomeadamente por mérito escolar, desportivo, solidariedade e companheirismo, força de vontade e dedicação, talento musical, arte e criatividade e melhor turma.