Campo do Caniço vai ter novo relvado sintético em 2023

O degradado piso sintético do campo do Caniço deverá ser substituído no decorrer do próximo ano. Garantia dada hoje pelo presidente do Governo Regional, à margem de visita à Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Caniço, onde preside à cerimónia de entrega de diplomas de mérito relativos ao ano lectivo 2021/2022.

Miguel Albuquerque justificou o ‘atraso’ na substituição do pavimento devido à pandemia da Covid-19. Processo que alegou ter sido “interrompido por causa da pandemia” face à necessidade de “alocar recursos” para a situação de saúde pública.

Acompanhado do secretário com a tutela do Desporto, Jorge Carvalho, Miguel Albuquerque deixou a garantia que o seu governo “vai iniciar os contactos com o Canicense no sentido de celebrarmos o contrato-programa para a substituição do [relvado] sintético”. Investimento que estima “de 300 e tal mil euros” que “vai entrar no próximo orçamento” e por isso, será para “executar em 2023”, concretizou.