CMF aprova votos de louvor a atletas e benefícios fiscais para duas obras de reabilitação urbana

A Câmara Municipal do Funchal deliberou, em reunião desta quinta-feira, atribuir benefícios fiscais a duas obras de requalificação de imóveis que estão a decorrer em áreas de reabilitação urbana no concelho do Funchal.

Segundo explicou aos jornalistas o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, a proposta foi aprovada por unanimidade e vai beneficiar os promotores de duas obras em curso: uma na freguesia de São Pedro e outra na Sé.

“Temos assistido a um conjunto de obras de reabilitação urbana na cidade, o que é positivo, pois estamos a falar de recuperação do património”, realçou Pedro Calado, que quer continuar a incentivar à recuperação do imobiliário da capital madeirense.

Os promotores vão beneficiar, assim, da isenção do IMI por um período de 5 anos, e também do IMT na primeira transacção, para além de isenção no pagamento de mais-valias, nos rendimentos prediais, redução de taxas de emissão de alvarás e das taxas de ocupação da via pública (até 50%).

A Reunião de Câmara decidiu também atribuir votos de louvor aos jovens atletas do Funchal que se sagraram campões europeus nos respectivos escalões e modalidades, conquistando títulos inéditos para o País.

Os louvores serão atribuídos à atleta Francisca Henriques, do Club Sport Marítimo, bi-campeã europeia em 2.500 metros sprint em patins de velocidade, conquistando pela primeira vez um título na modalidade para Portugal.

E também Tiago Berenguer, atleta do Club Sports Madeira, campeão europeu de badminton em sub 15, que trouxe para o país também um título inédito.

Amos os votos de louvor foram aprovados por unanimidade.